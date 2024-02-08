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У рф хочуть підвищити граничний вік для військової мобілізації до 65 років

У рф хочуть підвищити граничний вік для військової мобілізації до 65 років

Київ • УНН

 • 47991 перегляди

міністерство оборони росії пропонує підвищити граничний вік для військової мобілізації до 65 років у зв'язку з відсутністю законодавчо визначеного граничного віку для проходження служби у воєнний час.

У міноборони рф пропонують підняти граничний вік мобілізованих до пенсійного, а саме - до 65 років, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

У чинній редакції російського закону граничний вік встановлено лише контрактників. Наразі пропонується його підняти до 65 років.

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Як випливає з пояснювальної записки, доданої до документа, необхідність коректив законодавства обумовлена тим, що "нині законодавство російської федерації не містить норми, що визначає граничний вік перебування на військовій службі в період мобілізації, воєнного стану або у воєнний час військовослужбовців, які уклали контракти до 24 червня 2023 року".

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