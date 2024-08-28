В рф фонд Джорджа Клуни внесли в реестр "нежелательных"
Киев • УНН
минюст рф внес фонд Джорджа Клуни в реестр "нежелательных" организаций. МИД запретил въезд 92 гражданам США, включая чиновников, журналистов и представителей ВПК, в ответ на "русофобский курс Байдена".
В рф министерство юстиции внесло фонд американского актера Джорджа Клуни в реестр "нежелательных", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Также минюст объявил "нежелательной" неправительственную организацию из ФРГ "Депутаты мирной России".
Отметим, что ранее российская генпрокуратура признала нежелательной в рф деятельность фонда Джорджа Клуни.
Добавим
Кроме того, стало известно, что мид рф запретил приезжать в россию 92 гражданам США "в ответ на русофобский курс Байдена".
"Кроме руководителей и чиновников различного звена силовых ведомств и спецслужб, глав ключевых компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих вооружение ВСУ и спонсирующих режим в Киеве, в "стоп-лист" включены также сотрудники редакций и репортеры ведущих изданий либерал-глобалистского толка, причастные к изготовлению и распространению "фейков" о россии и российских вооруженных силах, пропагандистское "прикрытие" развязанной Вашингтоном "гибридной войны", - заявили в российском ведомстве.
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