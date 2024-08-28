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У рф фонд Джорджа Клуні внесли до реєстру "небажаних"

У рф фонд Джорджа Клуні внесли до реєстру "небажаних"

Київ • УНН

 • 18080 перегляди

мін'юст рф вніс фонд Джорджа Клуні до реєстру "небажаних" організацій. мзс заборонило в'їзд 92 громадянам США, включаючи чиновників, журналістів та представників ВПК, у відповідь на "русофобський курс Байдена".

У рф міністерство юстиції внесло фонд американського актора Джорджа Клуні до реєстру "небажаних", передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Також мін'юст оголосив "небажаною" неурядову організацію із ФРН "Депутати мирної Росії".

Зазначимо, що раніше російська генпрокуратура визнала небажаною в рф діяльність фонду Джорджа Клуні.

Додамо

Крім того, стало відомо, що мзс рф заборонило приїжджати до росії 92 громадянам США "у відповідь на русофобський курс Байдена".

"Окрім керівників та чиновників різної ланки силових відомств та спецслужб, голів ключових компаній ВПК та фінансових інститутів, що поставляють озброєння ЗСУ та спонсорують режим у Києві, до "стоп-листа" включені також співробітники редакцій та репортери провідних видань ліберал-глобалістського штибу, причетні до виготовлення та поширення "фейків" про росію та російські збройні сили, пропагандистське "прикриття" розв'язаної Вашингтоном "гібридної війни", — заявили у російському відомстві.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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