Вимагають розслідувати злочини в Україні: Фонд Джорджа та Амаль Клуні подав до суду на військових рф

Міжнародний центр захисту прав людини (CEHRI) та Фонд Клуні за справедливість (CFJ), очолюваний юристом ООН з прав людини Амаль Клуні та її чоловіком, голлівудською зіркою Джоржем Клуні подають до суду на російських військових, передає УНН із посиланням на BILD.

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Як повідомив фонд, у понеділок до Федеральної прокуратури Австрії було подано позов з вимогою розслідувати злочини сексуального насильства та вбивства, вчинені російськими військами в Україні.

В основі лежать докази проти злочинців, які захопили населений пункт у Київській області у перші дні російського вторгнення в Україну. CFJ представляє інтереси двох жінок, які на той час були зґвалтовані російськими солдатами.

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Позов спрямований проти безпосередніх виконавців злочинів, а також семи командирів середньої та старшої ланки, визнаних підозрюваними.

"Олену" та "Ольгу" (імена змінені) вночі забрали з будинків п'яні російські солдати у супроводі свого командира. Військові спочатку прийшли до Олени. На запитання, чи вб'ють її солдати, командир відповів, що їй нема чого боятися, бо "пацани просто хочуть розважитися".

Потім солдати пішли до будинку Ольги. Коли її чоловік спробував завадити забрати дружину, військові застрелили його на місці.

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Згідно з позовом, після неодноразових зґвалтувань обом жінкам вдалося втекти та повернутися до своїх будинків. За кілька тижнів населений пункт було звільнено українськими військами. Одна із жінок залишилася там, інша втекла до Австрії.

CEHRI, австрійська некомерційна організація, провела детальний юридичний аналіз, який показав, що, ґрунтуючись на принципах екстериторіальної юрисдикції, Австрія має повноваження розслідувати та переслідувати по суду ці злочини як військові злочини та злочини проти людяності в австрійських судах.

Фонд CFJ зазначив у своїй заяві: "Злочини були скоєні в рамках широко поширеної та систематичної практики порушень прав людини щодо цивільного населення на територіях, окупованих російськими військами, що було детально задокументовано органами ООН та іншими організаціями".

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"Цей випадок є, насамперед, свідченням неймовірної мужності двох українських жінок, які вирішили висловитися та досягти справедливості", — каже Аня Нейстат, юридичний директор Ініціативи Європейського суду "Docket".

У справу включено докладні докази, зібрані під час виїзних розслідувань в Україні, а також комплексний аналіз даних із відкритих джерел, які використовуються для збору інформації про окремих злочинців, командні структури та інші докази.

CEHRI закликає австрійську владу розпочати кримінальні розслідування та видати міжнародні ордери на арешт підозрюваних.