У МКС розслідують кібератаки рф на українську інфраструктуру як військові злочини - ЗМІ
Київ • УНН
Прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують ймовірні російські кібератаки на українську цивільну інфраструктуру як можливі воєнні злочини, що може призвести до видачі ордерів на арешт, якщо буде зібрано достатньо доказів.
Прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують ймовірні російські кібератаки на українську цивільну інфраструктуру як можливі військові злочини. Про це повідомили Reuters чотири джерела, знайомі зі справою, передає УНН.
За даними ЗМІ, це перше підтвердження того, що атаки в кіберпросторі розслідуються міжнародними прокурорами, що може призвести до видачі ордерів на арешт, якщо буде зібрано достатньо доказів.
За словами одного з чиновників, розслідування перевіряє атаки на інфраструктуру, які поставили під загрозу життя через порушення електропостачання та водопостачання, переривання з’єднань із службами екстреного реагування або виведення з ладу мобільних служб передачі даних, які передають попередження про повітряний наліт.
Прокурори МКС працюють разом з українськими командами над розслідуванням "кібератак, скоєних з початку повномасштабного вторгнення" в лютому 2022 року, сказав чиновник, який відмовився залишитися названим, оскільки розслідування ще не завершено.
Два інших джерела, близьких до офісу прокурора МКС, підтвердили, що вони досліджують кібератаки в Україні, і сказали, що вони можуть повернутися до 2015 року, року після захоплення росією та односторонньої анексії Кримського півострова від України.
Додамо
Видання зауважує, що москва раніше заперечувала, що здійснює кібератаки, а офіційні особи назвали такі звинувачення спробами розпалювання антиросійських настроїв.
Україна збирає докази на підтримку розслідування прокуратури МКС.
У п'ятницю прокуратура МКС відмовилася від коментарів, але раніше заявила, що має юрисдикцію розслідувати кіберзлочини. Він також заявив, що не може коментувати питання, пов'язані з поточними розслідуваннями.