Киев • УНН
Прокуроры Международного уголовного суда расследуют вероятные российские кибератаки на украинскую гражданскую инфраструктуру как возможные военные преступления, что может привести к выдаче ордеров на арест, если будет собрано достаточно доказательств.
Прокуроры Международного уголовного суда расследуют вероятные российские кибератаки на украинскую гражданскую инфраструктуру как возможные военные преступления. Об этом сообщили Reuters четыре источника, знакомые с делом, передает УНН.
По данным СМИ, это первое подтверждение того, что атаки в киберпространстве расследуются международными прокурорами, что может привести к выдаче ордеров на арест, если будет собрано достаточно доказательств.
По словам одного из чиновников, расследование проверяет атаки на инфраструктуру, которые поставили под угрозу жизни из-за нарушения электроснабжения и водоснабжения, прерывания соединений со службами экстренного реагирования или вывода из строя мобильных служб передачи данных, которые передают предупреждения о воздушном налете.
Прокуроры МУС работают вместе с украинскими командами над расследованием "кибератак, совершенных с начала полномасштабного вторжения" в феврале 2022 года, сказал чиновник, отказавшийся остаться названным, поскольку расследование еще не завершено.
Два других источника, близких к офису прокурора МУС, подтвердили, что они исследуют кибератаки в Украине, и сказали, что они могут вернуться к 2015 году, году после захвата рРоссией и односторонней аннексии Крымского полуострова от Украины.
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Издание отмечает, что москва ранее отрицала, что осуществляет кибератаки, а официальные лица назвали такие обвинения попытками разжигания антироссийских настроений.
Украина собирает доказательства в поддержку расследования прокуратуры МУС.
В пятницу прокуратура МУС отказалась от комментариев, но ранее заявила, что имеет юрисдикцию расследовать киберпреступления. Он также заявил, что не может комментировать вопросы, связанные с текущими расследованиями.