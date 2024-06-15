Прокуроры Международного уголовного суда расследуют вероятные российские кибератаки на украинскую гражданскую инфраструктуру как возможные военные преступления. Об этом сообщили Reuters четыре источника, знакомые с делом, передает УНН.

По данным СМИ, это первое подтверждение того, что атаки в киберпространстве расследуются международными прокурорами, что может привести к выдаче ордеров на арест, если будет собрано достаточно доказательств.

По словам одного из чиновников, расследование проверяет атаки на инфраструктуру, которые поставили под угрозу жизни из-за нарушения электроснабжения и водоснабжения, прерывания соединений со службами экстренного реагирования или вывода из строя мобильных служб передачи данных, которые передают предупреждения о воздушном налете.

Прокуроры МУС работают вместе с украинскими командами над расследованием "кибератак, совершенных с начала полномасштабного вторжения" в феврале 2022 года, сказал чиновник, отказавшийся остаться названным, поскольку расследование еще не завершено.

Два других источника, близких к офису прокурора МУС, подтвердили, что они исследуют кибератаки в Украине, и сказали, что они могут вернуться к 2015 году, году после захвата рРоссией и односторонней аннексии Крымского полуострова от Украины.

Добавим

Издание отмечает, что москва ранее отрицала, что осуществляет кибератаки, а официальные лица назвали такие обвинения попытками разжигания антироссийских настроений.

Украина собирает доказательства в поддержку расследования прокуратуры МУС.

В пятницу прокуратура МУС отказалась от комментариев, но ранее заявила, что имеет юрисдикцию расследовать киберпреступления. Он также заявил, что не может комментировать вопросы, связанные с текущими расследованиями.