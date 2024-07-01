Международный центр защиты прав человека (CEHRI) и Фонд Клуни за справедливость (CFJ), возглавляемый юристом ООН по правам человека Амаль Клуни и ее мужем, голливудской звездой Джорджем Клуни, подают в суд на российских военных, передает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Как сообщил фонд, в понедельник в Федеральную прокуратуру Австрии был подан иск с требованием расследовать преступления сексуального насилия и убийства, совершенные российскими войсками в Украине.

В основе лежат доказательства против преступников, которые захватили населенный пункт в Киевской области в первые дни российского вторжения в Украину. CFJ представляет интересы двух женщин, которые в то время были изнасилованы российскими солдатами.

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Иск направлен против непосредственных исполнителей преступлений, а также семи командиров среднего и старшего звена, признанных подозреваемыми.

"Елену" и "Ольгу" (имена изменены) ночью забрали из домов пьяные российские солдаты в сопровождении своего командира. Военные сначала пришли к Елене. На вопрос, убьют ли ее солдаты, командир ответил, что ей нечего бояться, потому что "пацаны просто хотят развлечься".

Затем солдаты пошли к дому Ольги. Когда ее муж попытался помешать забрать жену, военные застрелили его на месте.

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Согласно иску, после неоднократных изнасилований обеим женщинам удалось сбежать и вернуться в свои дома. Через несколько недель населенный пункт был освобожден украинскими войсками. Одна из женщин осталась там, другая сбежала в Австрию.

CEHRI, австрийская некоммерческая организация, провела детальный юридический анализ, который показал, что, основываясь на принципах экстерриториальной юрисдикции, Австрия имеет полномочия расследовать и преследовать по суду эти преступления как военные преступления и преступления против человечности в австрийских судах.

Фонд CFJ отметил в своем заявлении: "Преступления были совершены в рамках широко распространенной и систематической практики нарушений прав человека в отношении гражданского населения на территориях, оккупированных российскими войсками, что было детально задокументировано органами ООН и другими организациями".

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"Этот случай является, прежде всего, свидетельством невероятного мужества двух украинских женщин, которые решили высказаться и достичь справедливости", - говорит Аня Нейстат, юридический директор Инициативы Европейского суда "Docket".

В дело включены подробные доказательства, собранные во время выездных расследований в Украине, а также комплексный анализ данных из открытых источников, которые используются для сбора информации об отдельных преступниках, командных структурах и других доказательствах.

CEHRI призывает австрийские власти начать уголовные расследования и выдать международные ордера на арест подозреваемых.