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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136864 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В результате столкновения в центре Киева - автомобиль вылетел на пешеходов, 5 пострадавших

В результате столкновения в центре Киева - автомобиль вылетел на пешеходов, 5 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 14481 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В центре Киева столкнулись два автомобиля. В результате пострадали пять пешеходов и водитель Tesla. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Киева.

Сообщается, что по предварительной информации, после столкновения на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого, Range Rover и Tesla внедорожник отбросило на людей. В результате водитель Tesla и пятеро пешеходов получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Водителю Tesla оказали медицинскую помощь на месте.

Отмечается, что на месте происшествия работают патрульные и работники следственного-отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Сейчас они опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также устанавливают механизм и причины ДТП.

Также, событие должным образом зарегистрированно в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киевской области в результате столкновения двух легковушек погиб работник полиции и девочка семи лет.

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