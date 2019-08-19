В результате столкновения в центре Киева - автомобиль вылетел на пешеходов, 5 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В центре Киева столкнулись два автомобиля. В результате пострадали пять пешеходов и водитель Tesla. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Киева.
Сообщается, что по предварительной информации, после столкновения на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого, Range Rover и Tesla внедорожник отбросило на людей. В результате водитель Tesla и пятеро пешеходов получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Водителю Tesla оказали медицинскую помощь на месте.
Отмечается, что на месте происшествия работают патрульные и работники следственного-отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Сейчас они опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также устанавливают механизм и причины ДТП.
Также, событие должным образом зарегистрированно в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Киевской области в результате столкновения двух легковушек погиб работник полиции и девочка семи лет.