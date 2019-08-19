В результаті зіткнення у центрі Києва - автівка вилетіла на пішоходів, 5 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В центрі Києва зіткнулися два автомобілі. У результаті постраждало п’ятеро пішоходів та водій Tesla. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Повідомляється, що за попередньою інформацією, після зіткнення на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого, Range Rover і Tesla позашляховик відкинуло на людей. У результаті водій Tesla і п’ятеро пішоходів отримали травми різного ступеню тяжкості. Їх госпіталізували у лікарню з травмами різного ступеню тяжкості. Водію Tesla надали медичну допомогу на місці.
Зазначається, що на місці події працюють патрульні та працівники слідчого-відділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Зараз вони опитують свідків та очевидців події, а також встановлюють механізм і причини автопригоди.
Також, подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Київській області внаслідок зіткнення двох легковиків загинув працівник поліції та дівчинка семи років.