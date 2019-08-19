У ДТП на Київщині загинув поліцейській та семирічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Київській області внаслідок зіткнення двох легковиків загинув працівник поліції та дівчинка семи років. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Трагедія сталася вдень 19 серпня, на трасі Київ-Суми, поблизу села Гоголів.
За попередніми даними, 37-річна жителька Києва за кермом позашляховика Audi, значно перевищила допустиму швидкість руху та не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався по головній дорозі.
В наслідок зіткнення водій легковика загинув на місці пригоди. Ним виявився працівник поліції Вишгородського району. Крім нього в авто знаходився пасажир та двоє його дітей. На жаль, його 7-річна донька від отриманих травм загинула. Чоловіка із сином у тяжкому стані доставлено до лікарні. Водій Audi ушкоджень не зазнала.
Нині вирішується питання про затримання киянки, а також, про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
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