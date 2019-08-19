В ДТП в Киевской области погиб полицейской и семилетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб работник полиции и девочка семи лет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Трагедия произошла днем 19 августа, на трассе Киев-Сумы, вблизи села Гоголев.
По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi, значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, который двигался по главной дороге.
В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Мужчина с сыном в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Водитель Audi повреждений не претерпела.
Сейчас решается вопрос о задержании киевлянки, а также об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, в Киевской области задержали граждан Грузии за нападение на предпринимателя.