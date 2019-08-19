На Київщині затримали громадян Грузії за напад на підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Київській області, дорогою до міжнародного аеропорту “Борипіль”, правоохоронці затримали трьох громадян Грузії за пограбування підприємця. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, троє зловмисників у масках ввірвалися до одного з будинків садового кооперативу в с. Артемівка, Бориспільського району. Там вони напали на господаря, його дружину та зв’язали їх. Потім нападники викрали коштовні вироби, велику суму грошей, заволоділи автомобілем Lexus і з награбованим майном поїхали у невідомому напрямку.
Поліцейські затримали зловмисників під час проведення оперативних заходів на трасі Київ-Бориспіль, по дорозі в аеропорт з валізами, наповненими награбованими грошима та коштовностями.
Підозрюваними виявилися іноземці 33, 41 та 43-річного віку, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні. Цього дня вони мали намір відлетіти літаком до себе на батьківщину.
Про затримання іноземців повідомлено МЗС України та посольство Грузії.
Під час проведення обшуку за місцем тимчасового проживання працівники поліції виявили та вилучили гранати, пістолети, автомати. Вилучену зброю направлено на відповідні експертизи.
Викрадене авто працівники поліції розшукали і повернули власнику.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри іноземцям та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, в липні цього року у селі Крюківщина, Києво-Святошинського району, громадяни Грузії скоїли озброєний напад на водія автомобіля та викрали сумку з великою сумою грошей.