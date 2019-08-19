В Киевской области задержали граждан Грузии за нападение на предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киевской области, по дороге в международный аэропорт “Борисполь”, правоохранители задержали трех граждан Грузии за ограбление предпринимателя. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, трое злоумышленников в масках ворвались в один из домов садового кооператива в с. Артемовка, Бориспольского района. Там они напали на хозяина, его жену и связали их. Затем нападавшие похитили ценные изделия, крупную сумму денег, завладели автомобилем Lexus и с награбленным имуществом поехали в неизвестном направлении.
Полицейские задержали злоумышленников во время проведения оперативных мероприятий на трассе Киев-Борисполь, по дороге в аэропорт с чемоданами, наполненными награбленными деньгами и драгоценностями.
Подозреваемыми оказались иностранцы 33, 41 и 43-летнего возраста, имеющие вид на жительство в Украине. В этот день они собирались улететь самолетом к себе на родину.
О задержании иностранцев сообщено МИД Украины и посольство Грузии.
При проведении обыска по месту временного проживания работники полиции обнаружили и изъяли гранаты, пистолеты, автоматы. Изъятое оружие направлено на соответствующие экспертизы.
Похищенное авто работники полиции разыскали и вернули владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения иностранцам и избрании меры пресечения.
Напомним, в июле этого года в селе Крюковщина, Киево-Святошинского района, граждане Грузии совершили вооруженное нападение на водителя автомобиля и похитили сумку с крупной суммой денег.