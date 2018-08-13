В результате перестрелки в Афганистане убиты почти 200 боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В перестрелке между правительственными войсками и вооруженными талибами в г. Газни на востоке Афганистана ликвидированы 194 боевика. Об этом сообщили сегодня в Минобороны Афганистана, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Отметим, что перестрелка продолжалась несколько дней.
Напомним, в Афганистане в северо-западной провинции Фарьяб при атаке боевиков террористической организации “Талибан” на военную базу погибли 17 военнослужащих, 25 пострадали.
Ранее, по меньшей мере 50 мирных жителей и сотрудников сил безопасности погибли в понедельник вечером в ходе ожесточенного столкновения в провинции Логар на востоке Афганистана.
Как сообщал УНН, талибы атаковали и взяли под контроль военную базу в провинции Урузган на юге Афганистана в субботу вечером. Перестрелка продолжалась до понедельника , в результате погибли по меньшей мере 44 военнослужащих.