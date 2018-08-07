В результате нападения талибов в Афганистане погибли 50 человек

Столкновение произошло в полночь, когда боевики движения "Талибан" штурмовали администрацию района Азра и соседние кварталы.



35 сотрудников сил безопасности и мирных жителей были убиты в ходе столкновения и перестрелки и по меньшей мере 15 полицейских погибли при авиаударах по полицейскому КПП в Азре, нанесенных возглавляемыми США коалиционными силами НАТО.



Напомним, талибы атаковали и взяли под контроль военную базу в провинции Урузган на юге Афганистана в субботу вечером. Перестрелка продолжалась до понедельника , в результате погибли по меньшей мере 44 военнослужащих.