В результате нападения талибов в Афганистане погибли 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. По меньшей мере 50 мирных жителей и сотрудников сил безопасности погибли в понедельник вечером в ходе ожесточенного столкновения в провинции Логар на востоке Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Столкновение произошло в полночь, когда боевики движения "Талибан" штурмовали администрацию района Азра и соседние кварталы.
35 сотрудников сил безопасности и мирных жителей были убиты в ходе столкновения и перестрелки и по меньшей мере 15 полицейских погибли при авиаударах по полицейскому КПП в Азре, нанесенных возглавляемыми США коалиционными силами НАТО.
Напомним, талибы атаковали и взяли под контроль военную базу в провинции Урузган на юге Афганистана в субботу вечером. Перестрелка продолжалась до понедельника , в результате погибли по меньшей мере 44 военнослужащих.