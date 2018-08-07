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В результаті нападу талібів в Афганістані загинули 50 осіб

В результаті нападу талібів в Афганістані загинули 50 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Щонайменше 50 мирних жителів і співробітників сил безпеки загинули в понеділок увечері в ході запеклої сутички в провінції Логар на сході Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Зіткнення сталося опівночі, коли бойовики руху "Талібан" штурмували адміністрацію району Азра і сусідні квартали.

35 співробітників сил безпеки і мирних жителів були вбиті в ході зіткнення і перестрілки і щонайменше 15 поліцейських загинули при авіаударах по поліцейському КПП в Азре, завданих очолюваними США коаліційними силами НАТО.

Нагадаємо, таліби атакували і взяли під контроль військову базу в провінції Урузган на півдні Афганістану в суботу ввечері. Перестрілка тривала до понеділка, в результаті загинули щонайменше 44 військовослужбовців.

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