В результаті нападу талібів в Афганістані загинули 50 осіб

Зіткнення сталося опівночі, коли бойовики руху "Талібан" штурмували адміністрацію району Азра і сусідні квартали.



35 співробітників сил безпеки і мирних жителів були вбиті в ході зіткнення і перестрілки і щонайменше 15 поліцейських загинули при авіаударах по поліцейському КПП в Азре, завданих очолюваними США коаліційними силами НАТО.



Нагадаємо, таліби атакували і взяли під контроль військову базу в провінції Урузган на півдні Афганістану в суботу ввечері. Перестрілка тривала до понеділка, в результаті загинули щонайменше 44 військовослужбовців.