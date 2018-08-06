В Афганистане в результате нападения на военную базу погибли десятки офицеров

По словам источника в местной полиции, боевики движения "Талибан" в субботу вечером начали наступление на военную базу с четырех сторон. В настоящее время перестрелка продолжается. Источник предупредил, что данный район экстренно нуждается в подкреплении.

Как сообщается, помимо военной базы также были атакованы полицейское управление и офисы администрации.

Начальник полиции провинции Урузган в воскресенье подтвердил прессе, что как минимум 11 талибов были убиты при перестрелке. Силы безопасности Афганистана будут прилагать усилия для того, чтобы вновь взять контроль над ситуацией.



Напомним, трое погибших в Афганистане во время вчерашнего взрыва военных оказались гражданами Чехии.