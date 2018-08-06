В Афганистане в результате нападения на военную базу погибли десятки офицеров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Талибы атаковали и взяли под контроль военную базу в провинции Урузган на юге Афганистана в субботу вечером. Перестрелка до сих пор продолжается, в результате погибли по меньшей мере 44 военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По словам источника в местной полиции, боевики движения "Талибан" в субботу вечером начали наступление на военную базу с четырех сторон. В настоящее время перестрелка продолжается. Источник предупредил, что данный район экстренно нуждается в подкреплении.
Как сообщается, помимо военной базы также были атакованы полицейское управление и офисы администрации.
Начальник полиции провинции Урузган в воскресенье подтвердил прессе, что как минимум 11 талибов были убиты при перестрелке. Силы безопасности Афганистана будут прилагать усилия для того, чтобы вновь взять контроль над ситуацией.
Напомним, трое погибших в Афганистане во время вчерашнего взрыва военных оказались гражданами Чехии.