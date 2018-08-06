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В Афганістані в результаті нападу на військову базу загинули десятки офіцерів

Київ • УНН

 • 9673 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Таліби атакували і взяли під контроль військову базу в провінції Урузган на півдні Афганістану в суботу ввечері. Перестрілка досі триває, в результаті загинули щонайменше 44 військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

За словами джерела в місцевій поліції, бойовики руху "Талібан" в суботу ввечері почали наступ на військову базу з чотирьох сторін. В даний час перестрілка триває. Джерело попередило, що даний район екстрено потребує підкріплення.

Як повідомляється, крім військової бази також були атаковані поліцейське управління і офіси адміністрації.

Начальник поліції провінції Урузган в неділю підтвердив пресі, що як мінімум 11 талібів були вбиті під час перестрілки. Сили безпеки Афганістану будуть докладати зусиль для того, щоб знову взяти контроль над ситуацією.

Нагадаємо, троє загиблих в Афганістані під час вчорашнього вибуху військових виявилися громадянами Чехії.

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