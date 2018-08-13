В результаті стрілянини в Афганістані вбито майже 200 бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У перестрілці між урядовими військами і збройними талібами в м. Газні на сході Афганістану ліквідовані 194 бойовика. Про це повідомили сьогодні в Міноборони Афганістану, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Відзначимо, що перестрілка тривала кілька днів.
Нагадаємо, в Афганістані в північно-західній провінції Фарьяб при атаці бойовиків терористичної організації "Талібан" на військову базу загинули 17 військовослужбовців, 25 постраждали.
Раніше, щонайменше 50 мирних жителів і співробітників сил безпеки загинули в понеділок увечері в ході запеклої сутички в провінції Логар на сході Афганістану.
Як повідомляв УНН, таліби атакували і взяли під контроль військову базу в провінції Урузган на півдні Афганістану в суботу ввечері. Перестрілка тривала до понеділка, в результаті загинули щонайменше 44 військовослужбовців.