В результате пожара в торговом центре Баку есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. После пожара в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку бригады скорой помощи на месте происшествия оказали помощь по меньшей мере четырем людям. Об этом сообщает издание Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, передает УНН.
"Двое из них – сотрудники МЧС, у одного из которых резаная рана правой руки, и он был доставлен в третью городскую Клиническую больницу. Два других – это владельцы магазинов, и возникшие у них проблемы с самочувствием связаны с потерей сгоревших в магазине товаров. Бригада скорой помощи оказала им помощь на месте", - сообщили в министерстве.
В минздраве также сообщили, что на место происшествия привлечены шесть бригад скорой помощи.
Как сообщал УНН, утром во вторник в поселке "8-й километр" в Баку (Азербайджан) в торговом центре "Диглас" произошел пожар.