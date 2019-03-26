В результаті пожежі в торговому центрі Баку є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Після пожежі в торговому центрі "Діглас" в Низамінському районі Баку бригади швидкої допомоги на місці події надали допомогу щонайменше чотирьом людям. Про це повідомляє видання Trend з посиланням на міністерство охорони здоров'я Азербайджану, передає УНН.
"Двоє з них - співробітники МНС, у одного з яких різана рана правої руки, і він був доставлений в третю міську Клінічну лікарню. Два інших - це власники магазинів, і виниклі у них проблеми з самопочуттям пов'язані з втратою згорілих у магазині товарів. Бригада швидкої допомоги надала їм допомогу на місці", - повідомили в міністерстві.
У міністерстві охорони здоров'я також повідомили, що на місце події залучено шість бригад швидкої допомоги.
Як повідомляв УНН, вранці у вівторок в селищі "8-й кілометр" в Баку (Азербайджан) в торговому центрі "Діглас" сталася пожежа.