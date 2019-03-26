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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Баку горит торговый центр

Киев • УНН

 • 12877 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В поселке "8-й километр" в Баку (Азербайджан) горит торговый центр "Диглас". Пожар произошел в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на азербайджанское агентство Trend.

В Баку горит торговый центр

На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов.

На "горячую линию" 112 МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории в Низаминском районе Баку, где расположены торговые и другие объекты.

Подразделения по противопожарной охране и спасатели Службы спасения особого риска МЧС проводят работы по тушению пожара и другие неотложные меры.

Напомним, в высотке Trump Tower в столице Азербайджана Баку произошел пожар. Trump Tower Baku (прежнее название - ZQAN Tower) - высотное здание в городе Баку. Башня, достигнув высоты в 130 метров, вошла в пятерку самых высоких зданий Азербайджана.

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