В Баку горит торговый центр

На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов.

На "горячую линию" 112 МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории в Низаминском районе Баку, где расположены торговые и другие объекты.

Подразделения по противопожарной охране и спасатели Службы спасения особого риска МЧС проводят работы по тушению пожара и другие неотложные меры.

Напомним, в высотке Trump Tower в столице Азербайджана Баку произошел пожар. Trump Tower Baku (прежнее название - ZQAN Tower) - высотное здание в городе Баку. Башня, достигнув высоты в 130 метров, вошла в пятерку самых высоких зданий Азербайджана.