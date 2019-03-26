В Баку горит торговый центр
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В поселке "8-й километр" в Баку (Азербайджан) горит торговый центр "Диглас". Пожар произошел в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на азербайджанское агентство Trend.
На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов.
На "горячую линию" 112 МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории в Низаминском районе Баку, где расположены торговые и другие объекты.
Подразделения по противопожарной охране и спасатели Службы спасения особого риска МЧС проводят работы по тушению пожара и другие неотложные меры.
Напомним, в высотке Trump Tower в столице Азербайджана Баку произошел пожар. Trump Tower Baku (прежнее название - ZQAN Tower) - высотное здание в городе Баку. Башня, достигнув высоты в 130 метров, вошла в пятерку самых высоких зданий Азербайджана.