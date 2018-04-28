У Баку загорілася Trump Tower
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У висотці Trump Tower в столиці Азербайджану Баку сталася пожежа. Про це повідомляє Novosti.az, передає УНН.
Повідомляється, що пожежа почалася на останньому поверсі. Горіли поверхи з 13-го по 20-й.
Під час пожежі поблизу перекрили дороги, що ведуть до будівлі. З метою безпеки були закриті основні і допоміжні вулиці, що ведуть від вулиці Юсиф Сафарова до проспекту Гейдара Алієва. До місця пожежі приїхали чотири пожежні розрахунки і почали гасити пожежу.
За словами очевидців, з північного боку будівлі виривалося відкрите полум'я.
При цьому зазначено, що пожежа не проникнула всередину будівлі, вогнем було охоплено зовнішню її частину.
Наразі пожежу в багатоповерховому будинку в Баку загасили, встановлюються її причини.
Trump Tower Baku (колишня назва - ZQAN Tower) - висотна будівля в місті Баку. Вежа, досягнувши висоти в 130 метрів, увійшла в п'ятірку найвищих будівель Азербайджану.
Нагадаємо, жертвами пожежі на нафтовій свердловині в Індонезії стали 15 людей.