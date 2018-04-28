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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Баку загорелась Trump Tower

Киев • УНН

 • 15883 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В высотке Trump Tower в столице Азербайджана Баку произошел пожар. Об этом сообщает Novosti.az, передает УНН.

В Баку загорелась Trump Tower

Сообщается, что пожар начался на последнем этаже. Горели этажи с 13-го по 20-й.

Во время пожара поблизости перекрыли дороги, ведущие к заднию. С целью безопасности были закрыты основные и вспомогательные улицы, ведущие от улицы Юсифа Сафарова к проспекту Гейдара Алиева. К месту пожара приехали четыре пожарных расчета и начали тушить пожар.

По словам очевидцев, с северной стороны здания вырывалось открытое пламя.

При этом указано, что пожар не проник внутрь здания, огнем было охвачена наружная его часть.

На данный момент пожар в многоэтажном здании в Баку потушен, устанавливаются его причины.

Trump Tower Baku (прежнее название - ZQAN Tower) - высотное здание в городе Баку. Башня, достигнув высоту в 130 метров, вошла в пятерку высочайших зданий Азербайджана.

Напомним, жертвами пожара на нефтяной скважине в Индонезии стали 15 людей.

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