В Баку загорелась Trump Tower
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В высотке Trump Tower в столице Азербайджана Баку произошел пожар. Об этом сообщает Novosti.az, передает УНН.
Сообщается, что пожар начался на последнем этаже. Горели этажи с 13-го по 20-й.
Во время пожара поблизости перекрыли дороги, ведущие к заднию. С целью безопасности были закрыты основные и вспомогательные улицы, ведущие от улицы Юсифа Сафарова к проспекту Гейдара Алиева. К месту пожара приехали четыре пожарных расчета и начали тушить пожар.
По словам очевидцев, с северной стороны здания вырывалось открытое пламя.
При этом указано, что пожар не проник внутрь здания, огнем было охвачена наружная его часть.
На данный момент пожар в многоэтажном здании в Баку потушен, устанавливаются его причины.
Trump Tower Baku (прежнее название - ZQAN Tower) - высотное здание в городе Баку. Башня, достигнув высоту в 130 метров, вошла в пятерку высочайших зданий Азербайджана.
Напомним, жертвами пожара на нефтяной скважине в Индонезии стали 15 людей.