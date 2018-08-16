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В результате авиаударов на юге Афганистана погибли десятки человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня утром 31 боевик был уничтожен в результате авиаударов ВВС Афганистана по укрытиям движения "Талибан" в провинции Забуль на юге страны. Об этом сообщил начальник полиции региона Мохаммад Мустафа Маяр, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В результате авиаударов на юге Афганистана погибли десятки человек

По его словам, действуя на основе разведданных, военный самолет обстрелял укрытия талибов в Шинкае, Навбахаре, Рохани-Бабе и других районах провинции Забуль, уничтожив 31 боевика и ранив еще нескольких.

Движение "Талибан", которое в последние месяцы активизировало действия против правительства и недавно попыталось взять под контроль административный центр провинции - город Калат, пока не прокомментировало эту информацию.

Напомним, по меньшей мере 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана во вторник вечером.

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