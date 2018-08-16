В результаті авіаударів на півдні Афганістану загинули десятки людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні вранці 31 бойовик був знищений в результаті авіаударів ВПС Афганістану по укриттях руху "Талібан" в провінції Забуль на півдні країни. Про це повідомив начальник поліції регіону Мохаммад Мустафа Маяр, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За його словами, діючи на основі розвідданих, військовий літак обстріляв укриття талібів в Шинкай, Навбахаре, Рохані-Бабі та інших районах провінції Забуль, знищивши 31 бойовика і поранивши ще кількох.
Рух "Талібан", який в останні місяці активізував дії проти уряду і недавно спробував взяти під контроль адміністративний центр провінції - місто Калат, поки не прокоментував цю інформацію.
Нагадаємо, щонайменше 45 афганських силовиків були вбиті в результаті нападу талібів на військову базу в провінції Баглан на північному сході Афганістану у вівторок ввечері.