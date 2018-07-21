В результате аварии норвежского вертолета на севере Финляндии погиб один человек

Еще один человек пострадал, он доставлен ​​в больницу в Норвегии. Всего на борту было двое граждан этой страны. Финская полиция будет проводить следственные мероприятия на месте происшествия. По ее информации, пока причина случившегося неизвестна.

Вместе с полицией в работе участвуют патруль пограничной охраны и вертолет. Ранее на место прибыли также два вертолета скорой помощи из Норвегии.

Как сообщал УНН, норвежский вертолет с двумя людьми на борту упал в Финляндии недалеко от села Кильписьярви.