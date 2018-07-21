В результате аварии норвежского вертолета на севере Финляндии погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Один человек погиб в результате аварии норвежского легкого вертолета в субботу на севере Финляндии в общине Енонтекиё. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на норвежские спасательные службы, передает УНН.
Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу в Норвегии. Всего на борту было двое граждан этой страны. Финская полиция будет проводить следственные мероприятия на месте происшествия. По ее информации, пока причина случившегося неизвестна.
Вместе с полицией в работе участвуют патруль пограничной охраны и вертолет. Ранее на место прибыли также два вертолета скорой помощи из Норвегии.
Как сообщал УНН, норвежский вертолет с двумя людьми на борту упал в Финляндии недалеко от села Кильписьярви.