В результаті аварії норвезького вертольота на півночі Фінляндії загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Одна людина загинула в результаті аварії норвезького легкого вертольота в суботу на півночі Фінляндії в громаді Енонтекійо. Про це повідомила газета Ilta-Sanomat з посиланням на норвезькі рятувальні служби, передає УНН.
Ще одна людина постраждала, вона доставлена в лікарню в Норвегії. Всього на борту було двоє громадян цієї країни. Фінська поліція буде проводити слідчі заходи на місці події. За її інформацією, поки причина того, що сталося невідома.
Разом з поліцією в роботі беруть участь патруль прикордонної охорони і вертоліт. Раніше на місце прибули також два вертольоти швидкої допомоги з Норвегії.
Як повідомляв УНН, норвезький вертоліт з двома людьми на борту впав в Фінляндії недалеко від села Кільпіс’ярві.