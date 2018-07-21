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В результаті аварії норвезького вертольота на півночі Фінляндії загинула одна людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Одна людина загинула в результаті аварії норвезького легкого вертольота в суботу на півночі Фінляндії в громаді Енонтекійо. Про це повідомила газета Ilta-Sanomat з посиланням на норвезькі рятувальні служби, передає УНН.

Ще одна людина постраждала, вона доставлена в лікарню в Норвегії. Всього на борту було двоє громадян цієї країни. Фінська поліція буде проводити слідчі заходи на місці події. За її інформацією, поки причина того, що сталося невідома.

Разом з поліцією в роботі беруть участь патруль прикордонної охорони і вертоліт. Раніше на місце прибули також два вертольоти швидкої допомоги з Норвегії.

Як повідомляв УНН, норвезький вертоліт з двома людьми на борту впав в Фінляндії недалеко від села Кільпіс’ярві.

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