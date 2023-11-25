В результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте в Сирии погибли несколько человек

На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие

Заминированный автомобиль взорвался на КПП в городе Ар-Рай, находящемся под контролем армии Турции, на севере Сирии, в результате взрыва есть погибшие, сообщили в Telegram-канале Al Mayadeen, передает УНН.

"Есть погибшие и раненые при взрыве заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте у восточного въезда в город Ар-Рай на северо-востоке Алеппо", — отметил телеканал.

Ранее активисты сирийской оппозиции заявили, что в результате обстрела правительственными войсками деревни на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе шестеро детей.