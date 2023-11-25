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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте в Сирии погибли несколько человек

Киев  •  УНН

25 ноябрь 2023, 19:23  •  33388 просмотра

В результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте в Ар-Раи (Алеппо) погибли девять человек. Кроме того, в результате обстрела правительственными войсками Сирии погибли девять человек на северо-западе страны.

На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие

Заминированный автомобиль взорвался на КПП в городе Ар-Рай, находящемся под контролем армии Турции, на севере Сирии, в результате взрыва есть погибшие, сообщили в Telegram-канале Al Mayadeen, передает УНН.

"Есть погибшие и раненые при взрыве заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте у восточного въезда в город Ар-Рай на северо-востоке Алеппо", — отметил телеканал.

Ранее активисты сирийской оппозиции заявили, что в результате обстрела правительственными войсками деревни на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе шестеро детей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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В Минобороны показали испытания украинских FPV-дронов (видео)

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Надо дать немного времени: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Зеленский призывает к терпению в отношении напряженности на польской границе, будучи уверенным, что время и дипломатия улучшат ситуацию после обсуждения вызовов на международном саммите "Зерно из Украины".

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Надо дать немного времени: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

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