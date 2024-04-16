В результате российских обстрелов в Донецкой области один гражданский погиб, еще двое получили ранения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  119804 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202523 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195136 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194885 просмотра

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189563 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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В результате российских обстрелов в Донецкой области один гражданский погиб, еще двое получили ранения

Один житель Красногоровки Донецкой области погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.

Война •   •  3275 просмотра
В результате российских обстрелов в Донецкой области один гражданский погиб, еще двое получили ранения

В Херсонской области ночью сбили 2 "шахеда", россияне попали в критическую инфраструктуру и почту, среди раненых ребенок - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 9 домов, объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, склад и автомобиль, ранив 2 человек, в том числе ребенка, а украинская противовоздушная оборона уничтожила 2 беспилотника "Шахед".

Война •   •  3271 просмотра
В Херсонской области ночью сбили 2 "шахеда", россияне попали в критическую инфраструктуру и почту, среди раненых ребенок - ОВА

В Кривом Роге восстановили электроснабжение после непогоды, в районе ночью сбили "шахед" - Вилкул

Ночью сбит 1 вражеский беспилотник "Шахед" в Криворожском районе, при этом артиллерийских и ракетных обстрелов не было, а электроснабжение было восстановлено после перебоев, вызванных погодными условиями.

Общество •   •  4092 просмотра
В Кривом Роге восстановили электроснабжение после непогоды, в районе ночью сбили "шахед" - Вилкул

В Хмельницкой области ночью сбили вражеский "шахед" - ОВА

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили 1 вражеский беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области прошлой ночью, не допустив никаких жертв и повреждений.

Война •   •  5160 просмотра
В Хмельницкой области ночью сбили вражеский "шахед" - ОВА

Россияне нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровщины

Россияне нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области, повредив дома, теплицы, транспортные средства и линии электропередачи.

Общество •   •  6376 просмотра
Россияне нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровщины

Бойцы ССО уничтожили российский танк "Т-90" на Донецком направлении

Украинские спецназовцы уничтожили российский современный танк Т-90 во время разведки на Донецком направлении с помощью беспилотника, обездвижив танк и ранив его командира и наводчика.

Война •   •  8801 просмотра
Бойцы ССО уничтожили российский танк "Т-90" на Донецком направлении

Еще плюс 920 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 455 340 человек личного состава и 7189 танков.

Война •   •  10072 просмотра
Еще плюс 920 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Россияне 310 раз ударили по Запорожской области за сутки

За минувшие сутки россияне 310 раз атаковали Запорожскую область, нанося удары с воздуха, БПЛА, РСЗО и артиллерии по 7 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав жертв среди мирного населения.

Общество •   •  10841 просмотра
Россияне 310 раз ударили по Запорожской области за сутки

На фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 104 боевых столкновения, во время которых противник нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершил 79 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  10738 просмотра
На фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 16 авиаударов по российским войскам, целями которых были скопления личного состава, зенитно-ракетные комплексы, пункт управления, артиллерийские установки и пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

Война •   •  10961 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб