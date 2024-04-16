В результате российских обстрелов в Донецкой области один гражданский погиб, еще двое получили ранения

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погиб один местный житель, еще двое получили ранения. Об этом во вторник сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 15 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Красногоровке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения. - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1921 погибший и 4805 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

В Донецкой области погиб активист и военный Павел Петриченко