В результате ракетной атаки на Киев пострадали две беременные - КГВА

Из-за ракетной российской атаки на Киев пострадали две беременные женщины. У них острая реакция на стресс. Об этом в понедельник сообщили в КГВА, передает УНН.

Детали

По данным КГВА, по состоянию на 12:40 известно о пяти людях, пострадавших в столице от утренней атаки рф.

У трех женщин, (в частности, две из них при надежде) - острая реакция на стресс.

У женщины 33 года - ЗЧМТ, ушибленные раны, она госпитализирована в больницу.

У девочки 16 лет - политравма, она госпитализирована в "Охматдет".

Данные о погибших не поступали, указали в КГВА.

Добавим

Как сообщил мэр Виталий Кличко, спасатели продолжают разбирать завалы.

"Рядом с разрушенным помещением государственного учебного заведения находится общежитие, где было немало людей. К счастью, там разрушений нет и никто не пострадал", - написал Кличко в соцсетях.

Дополнение

Силы обороны уничтожили две баллистические ракеты, запущенные врагом из оккупированного Крыма в сторону Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя атаку рф на Киев, отметил необходимость усиления противовоздушной защиты, в частности системами Patriot.