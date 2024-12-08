В результате падения обломков на Киевщине повреждены дом, хозяйственные постройки и теплица - ОВА

В результате падения обломков на Киевщине поврежден частный дом, два хозяйственных здания и теплица. Пострадавших среди населения нет.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

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Минувшей ночью российский враг в очередной раз атаковал Киевщину ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 1 частный дом, 2 хозяйственных здания и теплица. Повреждения дома незначительные-выбиты окна, посечен фасад