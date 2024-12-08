В результате падения обломков на Киевщине повреждены дом, хозяйственные постройки и теплица - ОВА
Киев • УНН
В Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов повреждены частный дом, два хозяйственных здания и теплица. Пострадавших среди населения нет, повреждения дома незначительные.
В результате падения обломков на Киевщине поврежден частный дом, два хозяйственных здания и теплица. Пострадавших среди населения нет.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
детали
Минувшей ночью российский враг в очередной раз атаковал Киевщину ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 1 частный дом, 2 хозяйственных здания и теплица. Повреждения дома незначительные-выбиты окна, посечен фасад
Полиция Киевской области показала последствия атаки рф.
Напомним
В Каменском районе области из-за атаки противника пострадала 64-летняя женщина. От местных жителей поступило уже почти 30 заявлений о поврежденном имуществе. Сейчас в Днепропетровской области продолжаются работы по ликвидации последствий атаки врага.