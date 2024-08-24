В результате обстрелов рф в Донецкой области ранены 6 гражданских, среди которых 16-летняя девушка

Российская армия сегодня, 24 августа, обстреляла населенные пункты Бахмутского и Покровского районов Донецкой области - города Украинск, Курахово, Торецк и поселок Котлино. В результате вражеских ударов ранения получили шесть человек, среди которых - 16-летняя девушка и ее мать. Об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.

Детали

Сегодня, как сообщается, российская армия осуществила артиллерийский обстрел города Украинск. Во дворе жилого дома получил телесные повреждения житель 42 лет - у него диагностирован перелом ноги.

Также вражеская артиллерия попала по Курахово. В результате попадания в частный сектор произошло возгорание одного из домовладений, где находились 48-летняя женщина и ее дочь 16 лет. Они доставлены в медицинское учреждение с ранениями ног. Кроме того, травмирован 50-летний горожанин, который проходил рядом с домом.

Еще двое гражданских получили ранения от атак оккупантов в поселок Котлино Покровского района и Торецк. Тип использованного сс рф оружия устанавливается.

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