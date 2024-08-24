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Внаслідок обстрілів рф на Донеччині поранено 6 цивільних, серед яких 16-річна дівчина

Внаслідок обстрілів рф на Донеччині поранено 6 цивільних, серед яких 16-річна дівчина

Київ • УНН

 • 22331 перегляди

Російська армія обстріляла населені пункти Донеччини, поранивши 6 цивільних. Серед постраждалих - 16-річна дівчина та її мати, атаковано міста Українськ, Курахове, Торецьк та селище Котлине.

Російська армія сьогодні, 24 серпня, обстріляла населені пункти Бахмутського та Покровського районів Донеччини - міста Українськ, Курахове, Торецьк та селище Котлине. Внаслідок ворожих ударів поранення отримали шестеро людей, серед яких  - 16-річна дівчина та її мати. Про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури, передає УНН.

Деталі 

Сьогодні, як повідомляється, російська армія здійснила артилерійський обстріл міста Українськ. На подвір’ї житлового будинку зазнав тілесних ушкоджень мешканець 42 років – у нього діагностовано перелом ноги.

Також ворожа артилерія поцілила по  Кураховому. Внаслідок влучання у приватний сектор відбулось займання одного з домоволодінь, де перебували 48-річна жінка та її донька 16 років. Їх доставлено до медичного закладу з пораненнями ніг. Крім того, травмовано 50-річного містянина, який проходив поруч з будинком.

Ще двоє цивільних зазнали поранень від атак окупантів у селище Котлине Покровського району й  Торецьк. Тип використаної зс рф зброї встановлюється.

росіяни вранці вдарили по Костянтинівці на Донеччині: 5 загиблих та 5 поранених24.08.24, 14:46 • 20806 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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