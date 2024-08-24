Внаслідок обстрілів рф на Донеччині поранено 6 цивільних, серед яких 16-річна дівчина
Київ • УНН
Російська армія обстріляла населені пункти Донеччини, поранивши 6 цивільних. Серед постраждалих - 16-річна дівчина та її мати, атаковано міста Українськ, Курахове, Торецьк та селище Котлине.
Російська армія сьогодні, 24 серпня, обстріляла населені пункти Бахмутського та Покровського районів Донеччини - міста Українськ, Курахове, Торецьк та селище Котлине. Внаслідок ворожих ударів поранення отримали шестеро людей, серед яких - 16-річна дівчина та її мати. Про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури, передає УНН.
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Сьогодні, як повідомляється, російська армія здійснила артилерійський обстріл міста Українськ. На подвір’ї житлового будинку зазнав тілесних ушкоджень мешканець 42 років – у нього діагностовано перелом ноги.
Також ворожа артилерія поцілила по Кураховому. Внаслідок влучання у приватний сектор відбулось займання одного з домоволодінь, де перебували 48-річна жінка та її донька 16 років. Їх доставлено до медичного закладу з пораненнями ніг. Крім того, травмовано 50-річного містянина, який проходив поруч з будинком.
Ще двоє цивільних зазнали поранень від атак окупантів у селище Котлине Покровського району й Торецьк. Тип використаної зс рф зброї встановлюється.
росіяни вранці вдарили по Костянтинівці на Донеччині: 5 загиблих та 5 поранених24.08.24, 14:46 • 20806 переглядiв