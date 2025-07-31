В результате обстрела Киева была повреждена киностудия Довженко: повреждены производственные помещения студии, выбито около 90 окон
Киев • УНН
В ночь на 31 июля Национальная киностудия имени Александра Довженко получила повреждения от ракетного обстрела. Производственные помещения и гостиница пострадали, выбито около 90 окон.
В ночь с 30 на 31 июля в результате массированного ракетного обстрела Киева была повреждена территория Национальной киностудии имени Александра Довженко. Повреждения получили производственные помещения студии и частично – помещения гостиницы, а также выбито 90 окон.
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, передает УНН.
Детали
В ночь с 30 на 31 июля в результате массированного ракетного обстрела страны-агрессора была повреждена территория Национальной киностудии имени Александра Довженко – одной из старейших и важнейших киностудий мира. Во время утреннего ракетного удара были повреждены производственные помещения студии и частично – помещения гостиницы. Взрывная волна выбила около 90 окон. Самые масштабные разрушения с начала полномасштабного вторжения, однако к счастью – без человеческих жертв
В Госкино подчеркнули, что это не просто материальный ущерб, а целенаправленная попытка россии стереть память и культурные коды, которые формировались веками.
Дополнение
Киностудия Довженко – это культурный символ Украины с более чем столетней историей, она стала центром украинского поэтического кино и центром культурного сопротивления в самые сложные времена. Здесь родились легендарные фильмы, в частности "Земля", "Энтузиазм (Симфония Донбасса)", "Тени забытых предков" – ленты, получившие мировое признание и остающиеся классикой киноискусства.
Напомним
В результате атаки рф на Киев 31 июля погибли 8 человек, среди них один ребенок. Пострадали 135 киевлян, из них 12 детей.