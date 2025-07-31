Унаслідок обстрілу Києва було пошкоджено кіностудію Довженка: пошкоджено виробничі приміщення студії, вибито близько 90 вікон
Київ • УНН
У ніч на 31 липня Національна кіностудія імені Олександра Довженка зазнала пошкоджень від ракетного обстрілу. Виробничі приміщення та готель постраждали, вибито близько 90 вікон.
У ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу Києва було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Пошкоджень зазнали виробничі приміщення студії та частково - приміщення готелю, а також вибито 90 вікон.
Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно, передає УНН.
Деталі
У ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка - однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу. Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково - приміщення готелю. Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. Наймасштабніші руйнування від початку повномасштабного вторгнення, проте на щастя - без людських жертв
В Держкіно наголосили, що це не просто матеріальні збитки, а цілеспрямована спроба росії стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями.
Доповнення
Кіностудія Довженка - це культурний символ України з більш ніж сторічною історією, вона стала осередком українського поетичного кіно і центром культурного спротиву у найскладніші часи. Тут народилися легендарні фільми, зокрема "Земля", "Ентузіязм (Симфонія Донбасу)", "Тіні забутих предків" - стрічки, що здобули світове визнання і залишаються класикою кіномистецтва.
Нагадаємо
Внаслідок атаки рф на Київ 31 липня загинуло 8 людей, серед них одна дитина. Постраждало 135 киян, з них 12 дітей.