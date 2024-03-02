В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер

В результате ночной атаки рф в Одессе дрон попал в жилой дом. Сейчас известно о 8 пострадавших и 2 погибших. Разбор завалов продолжается. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Мы сегодня имеем сведения о 8 пострадавших и 3 погибших. Продолжается разбор завалов, еще много работы впереди. Вы знаете, что один человек выбежал из подвала, на радостях. Но разбор до сих пор продолжается, все службы работают на месте. Пожарные работают на месте с двух ночи, бесперебойно и без отдыха - рассказал он.

В результате атаки рф в Одессе по жилому дому разрушено 18 квартир, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Мы ждем, что строители проведут экспертизу, строители, они нам сообщат, можно ли в ней проживать. Относительно полностью уничтоженных квартир - у нас есть государственная программа, по которой люди получают компенсацию. И уже есть много случаев, когда люди приобрели жилье и живут в новых домах", - добавил он.