В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
  •  119892 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
  •  138939 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  135770 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  169020 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  185308 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  158978 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  154517 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  154750 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  169080 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171850 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер

В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 08:46  •  22048 просмотра

Read in English

В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов, сообщил Кипер.

В результате ночной атаки рф в Одессе дрон попал в жилой дом. Сейчас известно о 8 пострадавших и 2 погибших. Разбор завалов продолжается. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Мы сегодня имеем сведения о 8 пострадавших и 3 погибших. Продолжается разбор завалов, еще много работы впереди. Вы знаете, что один человек выбежал из подвала, на радостях. Но разбор до сих пор продолжается, все службы работают на месте. Пожарные работают на месте с двух ночи, бесперебойно и без отдыха

- рассказал он.

В результате атаки рф в Одессе по жилому дому разрушено 18 квартир, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Мы ждем, что строители проведут экспертизу, строители, они нам сообщат, можно ли в ней проживать. Относительно полностью уничтоженных квартир - у нас есть государственная программа, по которой люди получают компенсацию. И уже есть много случаев, когда люди приобрели жилье и живут в новых домах", - добавил он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
odessaОдесса
Внаслідок нічної атаки рф на Одесу загинуло двоє осіб, триває розбір завалів - Кіпер
Two people killed in night attack in Odesa by Russian Federation, rubble clearing continues - Kiper
Новости по теме

В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер

В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов, сообщил Кипер.

Война •   •  22048 просмотра
В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер

Армия рф убила жителя Станислава в Херсонской области

54-летний мужчина погиб на улице в Станиславе Херсонской области во время российского обстрела.

Война •   •  20902 просмотра
Армия рф убила жителя Станислава в Херсонской области

Немецкие истребители впервые перехватили самолеты рф возле Латвии

Немецкие истребители Eurofighter впервые перехватили два российских военных самолета вблизи территориальных вод Латвии, о чем сообщили военно-воздушные силы и министр обороны Латвии.

Новости Мира •   •  18622 просмотра
Немецкие истребители впервые перехватили самолеты рф возле Латвии

"россия действует каждый раз, когда Запад бездействует": Кулеба обратился к партнерам после разрушительной ночной атаки рф

Ночные атаки россии на украинские города заставили министра иностранных дел обратиться к западным партнерам по поводу вооружения.

Война •   •  19428 просмотра
"россия действует каждый раз, когда Запад бездействует": Кулеба обратился к партнерам после разрушительной ночной атаки рф

россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив инфраструктуру и убив одного человека.

Война •   •  19774 просмотра
россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

В рф утверждают, что ночью в санкт-петербурге упал беспилотник, который, как сообщается, повредил балконы и окна в двух жилых домах, но никто не пострадал.

Общество •   •  20424 просмотра
В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что направил группы специалистов в отдельные бригады на восточном фронте, которые имеют проблемы с подготовкой личного состава, и вынужден принимать кадровые решения в некоторых случаях в отношении командиров.

Война •   •  22617 просмотра
Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте

"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский показал кадры последствий ночной атаки рф

Зеленский отреагировал на ночную атаку российских беспилотников на украинские города, показав видео повреждений и призвав партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от дальнейшего террора.

Война •   •  21821 просмотра
"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский показал кадры последствий ночной атаки рф

В результате вражеской атаки БпЛА по жилому кварталу Харькова пострадали три человека

В результате удара российского беспилотника по одному из районов Харькова пострадали 3 женщины. Также были повреждены дома, автомобили и гаражи.

Война •   •  24053 просмотра
В результате вражеской атаки БпЛА по жилому кварталу Харькова пострадали три человека

В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина

Спасатели вытащили в сознании мужчину из-под завалов в Одессе. Врачи осматривают его, поиски и разбор завалов продолжаются.

Война •   •  23491 просмотра
В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина