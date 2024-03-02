Внаслідок нічної атаки рф на Одесу загинуло двоє осіб, триває розбір завалів - Кіпер
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Одесу загинуло двоє осіб, триває розбір завалів, повідомив Кіпер.
Внаслідок нічної атаки рф в Одесі дрон влучив у житловий будинок. Наразі відомо про 8 постраждалих і 2 загиблих. Розбір завалів триває. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Ми сьогодні маємо відомості щодо 8 потерпілих і 3 загиблих. Триває розбір завалів, ще багато роботи попереду. Ви знаєте, що одна людина вибігла з підвалу, на радостях. Але розбір досі триває, усі служби працюють на місці. Пожежники працюють на місці з другої ночі, безперебійно і без відпочинку
Внаслідок атаки рф у Одесі по житловому будинку зруйновано 18 квартир, повідомив мер міста Геннадій Труханов.
"Ми чекаємо, що будівельники проведуть експертизу, будівельники, вони нам повідомлять, чи можна в ній проживати. Щодо повністю знищених квартир – у нас є державна програма, за якою люди отримують компенсацію. І вже є багато випадків, коли люди придбали житло і живуть в нових домівках", - додав він.