В результате массированного обстрела были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии-Yasno

Из-за массированного обстрела энергетической инфраструктуры, который состоялся 17 ноября, были повреждены объекты генерации и передачи, что привело к введению графиков отключений.

Об этом рассказал гендиректор Yasno Сергей Коваленко, в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы знаем от Минэнерго и наших военных, что из-за последнего массированного обстрела были повреждены объекты генерации и передачи. Обстрел был направлен именно на энергосистему. Сейчас есть уже третий день графики отключений, они довольно прогнозируемые, но отдельные вопросы по Одесскому региону

По его словам, вчера было 2 очереди отключений, а сегодня уже 1.

Я оцениваю, что ситуация нормальная. Мы уже это переживали, как бизнес так и население