В результате массированного обстрела были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии-Yasno
Киев • УНН
В результате обстрела 17 ноября были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. В большинстве регионов Украины действуют графики отключений, потребление растет, продолжаются восстановительные работы.
Из-за массированного обстрела энергетической инфраструктуры, который состоялся 17 ноября, были повреждены объекты генерации и передачи, что привело к введению графиков отключений.
Об этом рассказал гендиректор Yasno Сергей Коваленко, в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы знаем от Минэнерго и наших военных, что из-за последнего массированного обстрела были повреждены объекты генерации и передачи. Обстрел был направлен именно на энергосистему. Сейчас есть уже третий день графики отключений, они довольно прогнозируемые, но отдельные вопросы по Одесскому региону
По его словам, вчера было 2 очереди отключений, а сегодня уже 1.
Я оцениваю, что ситуация нормальная. Мы уже это переживали, как бизнес так и население
Напомним
сегодня в Украине с 6:00 до 22:00 в большинстве регионов действуют графики отключения электроэнергии объемом одной очереди, при этом потребление растет, а восстановительные работы на поврежденныхх в результате массированной атаки рф объектах энергетики продолжаются.