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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате атаки вражеского дрона на поселок на Херсонщине есть пострадавший

В результате атаки вражеского дрона на поселок на Херсонщине есть пострадавший

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 11:13  •  9061 просмотра

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56-летний мужчина обратился в больницу со взрывной травмой и ранением ноги после атаки российского беспилотника на село Дудчаны в Херсонской области.

Вечером 10 марта вражеский беспилотник  атаковал поселок Дудчаны Херсонской области. Сегодня в больницу обратился один пострадавших из-за атаки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

Вчера вечером российские войска атаковали Дудчаны с беспилотника.  В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал местный житель. Сегодня мужчина обратился в больницу

- говорится в сообщении.

У 56-летнего пострадавшего диагностировали взрывную травму и ранение ноги. Медики оказали ему помощь, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, указали в ОВА. 

Дополнение 

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом в Херсоне. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
khersonХерсон
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