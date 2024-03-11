В результате атаки вражеского дрона на поселок на Херсонщине есть пострадавший

Вечером 10 марта вражеский беспилотник атаковал поселок Дудчаны Херсонской области. Сегодня в больницу обратился один пострадавших из-за атаки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Вчера вечером российские войска атаковали Дудчаны с беспилотника. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал местный житель. Сегодня мужчина обратился в больницу - говорится в сообщении.

У 56-летнего пострадавшего диагностировали взрывную травму и ранение ноги. Медики оказали ему помощь, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, указали в ОВА.

Дополнение

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом в Херсоне.