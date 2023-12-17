В результате артобстрела Сумщины погибла 69-летняя женщина: начато расследование
Начато досудебное расследование по факту гибели 69-летней женщины в Краснополье Сумской области в результате вражеского обстрела гражданской инфраструктуры.
На Гавайях турист чудом выжил после падения с высоты 300 метров
Калифорнийский турист выжил после падения с 305-метровой высоты с гавайского горного хребта Коолау, а через три дня был спасен у подножия водопада пожарной службой Гонолулу. Он получил многочисленные травмы, в том числе травму руки и глаза.
Враг активизировал диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях - ГПСУ
Недавно украинские пограничники отбили атаку российской диверсионной группы в Сумской области и выбили диверсантов за пределы государственной границы.
В Великобритании на аукционе продали 100-летнюю елку за 4 тысячи долларов на аукционе
Рождественская елка, купленная в 1920 году, была продана на аукционе в Великобритании за более чем 4 000 долларов.
Оккупанты ударили по центру Херсона: погиб мужчина
российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего погиб 81-летний мужчина, а за 24 часа регион подвергся 96 обстрелам.
В Словакии перевернулся автобус из Украины: в салоне было 53 пассажира
На востоке Словакии перевернулся украинский автобус с 53 пассажирами, 8 человек получили травмы средней тяжести; Посольство Украины оказывает консульскую помощь и обеспечивает оказание медицинской помощи и транспортировку.
Оккупанты усиливают давление на украинцев, работающих на ЗАЭС, с целью выдачи им паспортов рф - ГУР
россия давит на украинских работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы они приняли российские паспорта и подписали контракты с "росатомом" до 31 декабря 2023 года, используя психологическую тактику и ограничения на рабочем месте.
В энергосистеме дефицита нет, графики отключений света не применяются - Минэнерго
Энергосистема Украины остается стабильной, дефицита электроэнергии и графиков отключений не зафиксировано; все регионы обеспечиваются электроэнергией, несмотря на некоторые технические проблемы и боевые действия, влияющие на объекты.
Британская разведка: рф использует псевдовыборы на ВОТ, чтобы создать впечатление легитимности вторжения
Британская разведка сообщает, что россия стремится использовать псевдовыборы на оккупированных ею украинских территориях для легитимизации своего вторжения, планируя провести президентское голосование в марте 2024 года.
Заметают следы: россияне в оккупированном Мариуполе демонтируют главный застенок
россияне демонтируют главный застенок в оккупированном Мариуполе, чтобы замести следы, заявил советник городского головы. В городе остается только один застенок, которым руководит ФСБ.