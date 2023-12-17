В результате артобстрела Сумщины погибла 69-летняя женщина: начато расследование

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в результате чего погибла 69-летняя женщина в собственном доме, сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, 17 декабря 2023 года около 12:50 враг, по предварительной информации из самоходной артиллерийской установки, обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Краснополье Сумской области. Один снаряд оккупантов попал в частный дом, 69-летняя владелица погибла. Также повреждены дома и транспортные средства.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним,

Оккупанты ночью и утром 20 раз обстреляли Краснопольскую и Зноб-Новгородскую общины на Сумщине, совершили 9 минометных обстрелов.