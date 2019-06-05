В Регламентном комитете ожидают голосования по законопроекту о ВСК уже завтра утром

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 23311 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116684 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110021 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136733 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144365 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Голосование по законопроекту о временных следственных комиссиях, который, в том числе, нормирует процедуру импичмента, состоится уже завтра, 6 июня, во время утреннего заседания парламента. Такой прогноз озвучил заместитель председателя по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Олег Куприенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Прогнозирую голосования в первой половине четверга (6 июня - ред.)", - отметил Куприенко.

По его словам, для рассмотрения остальных поправок к законопроекту 1098 у нардепов есть полдня сегодня, 5 июня, а также завтрашнее утро.

Впрочем, за вчерашний день парламентарии рассмотрели менее 400 правок из 1600.

Напомним, по прогнозу спикера ВРУ Андрея Парубия, в четверг, 6 июня, в первой половине дня состоится голосование по законопроекту 1098 о ВСК, после чего, с обеда, Рада перейдет к рассмотрению Избирательного кодекса.

Народные депутаты Украины за вчерашний пленарный день рассмотрели 396 поправок к законопроекту о временных следственных комиссиях, который в том числе содержит нормы об импичменте.

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