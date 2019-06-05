В Регламентном комитете ожидают голосования по законопроекту о ВСК уже завтра утром

"Прогнозирую голосования в первой половине четверга (6 июня - ред.)", - отметил Куприенко.

По его словам, для рассмотрения остальных поправок к законопроекту 1098 у нардепов есть полдня сегодня, 5 июня, а также завтрашнее утро.

Впрочем, за вчерашний день парламентарии рассмотрели менее 400 правок из 1600.

Напомним, по прогнозу спикера ВРУ Андрея Парубия, в четверг, 6 июня, в первой половине дня состоится голосование по законопроекту 1098 о ВСК, после чего, с обеда, Рада перейдет к рассмотрению Избирательного кодекса.

Народные депутаты Украины за вчерашний пленарный день рассмотрели 396 поправок к законопроекту о временных следственных комиссиях, который в том числе содержит нормы об импичменте.