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Проект Виборчого кодексу Рада почне розглядати 6 червня

Проект Виборчого кодексу Рада почне розглядати 6 червня

Київ • УНН

 • 6542 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Уже 6 червня після обіду народні депутати почнуть розгляд проекту Виборчого кодексу з відкритими списками. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"Орієнтовно після обіду в четвер (6 червня – ред.) рекомендується, щоб ми зайшли в розгляд проекту Виборчого кодексу 31121. Апарат практично без вихідних працював, щоб підготувати таблицю про тимчасові слідчі комісії, і я дуже розраховую, що апарат встигне підготувати таблиці до виборчого кодексу. Це один з найбільших проектів, які ми розглядали під час своєї каденції, і я дуже розраховую, що встигнуть підготувати до четверга", - зазначив Парубій.

За його словами, це наймасштабніший проект закону цієї каденції парламенту.

При цьому він додав, що законопроект вимагає дуже професійної і компетентної роботи під час розгляду правок до законопроекту, оскільки профільний комітет рекомендував його розглянути одразу в залі, без повторного розгляду на комітеті.

"Я вірю, що ми зможемо ще на літній сесії ухвалити Виборчий кодекс з відкритими списками", - додав спікер.

Нагадаємо, цього пленарного тижня в порядок денний Верховної Ради України включений розгляд проекту закону про тимчасові слідчі комісії, що в тому числі унормовує і питання імпічменту, а також проект Виборчого кодексу.

Українські Національні Новини

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