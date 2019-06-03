Проект Виборчого кодексу Рада почне розглядати 6 червня

"Орієнтовно після обіду в четвер (6 червня – ред.) рекомендується, щоб ми зайшли в розгляд проекту Виборчого кодексу 31121. Апарат практично без вихідних працював, щоб підготувати таблицю про тимчасові слідчі комісії, і я дуже розраховую, що апарат встигне підготувати таблиці до виборчого кодексу. Це один з найбільших проектів, які ми розглядали під час своєї каденції, і я дуже розраховую, що встигнуть підготувати до четверга", - зазначив Парубій.

За його словами, це наймасштабніший проект закону цієї каденції парламенту.

При цьому він додав, що законопроект вимагає дуже професійної і компетентної роботи під час розгляду правок до законопроекту, оскільки профільний комітет рекомендував його розглянути одразу в залі, без повторного розгляду на комітеті.

"Я вірю, що ми зможемо ще на літній сесії ухвалити Виборчий кодекс з відкритими списками", - додав спікер.

Нагадаємо, цього пленарного тижня в порядок денний Верховної Ради України включений розгляд проекту закону про тимчасові слідчі комісії, що в тому числі унормовує і питання імпічменту, а також проект Виборчого кодексу.



