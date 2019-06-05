В Регламентному комітеті очікують голосування по законопроекту про ТСК вже завтра зранку

КИЇВ. 5 червня. УНН. Голосування по законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який, у тому числі, унормовує процедуру імпічменту, відбудеться вже завтра, 6 червня, під час ранкового засідання парламенту. Такий прогноз озвучив заступник голови з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Олег Купрієнко в коментарі кореспонденту УНН.