В Регламентному комітеті очікують голосування по законопроекту про ТСК вже завтра зранку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Голосування по законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який, у тому числі, унормовує процедуру імпічменту, відбудеться вже завтра, 6 червня, під час ранкового засідання парламенту. Такий прогноз озвучив заступник голови з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Олег Купрієнко в коментарі кореспонденту УНН.
"Прогнозую голосування в першій половині четверга (6 червня – ред.)", - зазначив Купрієнко.
За його словами, для розгляду решти правок до законопроекту 1098 у нардепів є півдня сьогодні, 5 червня, а також завтрашній ранок.
Втім за учорашній день парламентарі розглянули менше 400 правок з 1600.
Нагадаємо, за прогнозом спікера ВРУ Андрія Парубія, у четвер, 6 червня, у першій половині дня відбудеться голосування по законопроекту 1098 про ТСК, після чого, з обіду, Рада перейде до розгляду Виборчого кодексу.
Народні депутати України за вчорашній пленарний день розглянули 396 поправок до законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який в тому числі містить норми щодо імпічменту.