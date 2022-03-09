В районе Бородянки и Макарова оккупанты понесли значительные потери во время наступательных действий ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров в Киевской области во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон. На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах - Донецком, Слобожанском и Таврическом", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Северо-западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытия государственной границы с Республикой Беларусь. Кроме того, продолжается ведение оборонительной операции в Полесском и Волынском операционных районах.
"В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери. Город Чернигов держит устойчивую оборону", - отмечается в сообщении.
Также группировка сил обороны города Киева удерживает определенные рубежи.
"Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице города Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру", - информирует Генштаб.
Дополнение
Из-за российского удара по роддому в Мариуполе ранены 17 человек - роженицы и персонал.