В районі Бородянки та Макарова окупанти зазнали значних втрат під час наступальних дій ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В районі населених пунктів Бородянка та Макарів на Київщині під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значні втрати. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон. На Сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах - Донецькому, Слобожанському та Таврійському", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Окрім того, триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.
"В районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник поніс значні втрати. Місто Чернігів тримає стійку оборону", - зазначається в повідомленні.
Також угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.
"Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру", - інформує Генштаб.
Доповнення
Через російський удар по пологовому будинку в Маріуполі поранено 17 осіб – породіллі та персонал.