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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4824 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В районі Бородянки та Макарова окупанти зазнали значних втрат під час наступальних дій ЗСУ

В районі Бородянки та Макарова окупанти зазнали значних втрат під час наступальних дій ЗСУ

Київ • УНН

 • 122683 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. В районі населених пунктів Бородянка та Макарів на Київщині під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значні втрати. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон. На Сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах - Донецькому, Слобожанському та Таврійському", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Окрім того, триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.

"В районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник поніс значні втрати. Місто Чернігів тримає стійку оборону", - зазначається в повідомленні.

Також угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.

"Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям та руйнує цивільну інфраструктуру", - інформує Генштаб.

Доповнення

Через російський удар по пологовому будинку в Маріуполі поранено 17 осіб – породіллі та персонал.

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