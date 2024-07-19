У российских оккупантов в районе Торецка продвижений, как таковых относительных нет и враг там пытается своим огневым воздействием и активными штурмовыми действиями проводить свои атаки. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, есть ли у россиян продвижение в районе Торецка, Волошин ответил: "Продвижений, как таковых относительных нет и враг там пытается также своим огневым воздействием и своими активными штурмовыми действиями проводить свои вражеские атаки. В частности за вчера враг там активно действовал. При поддержке авиации было совершено 20 атак, предыдущие сутки было несколько больше - 29".

Дополнение

Ранее военно-партизанское движение "АТЕШ" сообщало, что россия несет значительные потери на Торецком направлении в Донецкой области.