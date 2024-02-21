В Раде подтвердили, что "слуга народа" Медяник слагает мандат

В Верховной Раде подтвердили, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник написал заявление о сложении полномочий, передает УНН.

Как указано на сайте ВР, заявление нардепа Медяника планируют рассмотреть 22 февраля во время заседания Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, в ВР останется 400 депутатов, что станет новым антирекордом.

"Ну вот. Будет нас уже 400-а. Новый антирекорд Рады", - написал нардеп.

Ранее

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что народный депутат из фракции Слуга народа Вячеслав Медяник слагает мандат.

Добавим

Вячеслав Медяник - народный депутат от партии "Слуга народа".