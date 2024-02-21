В Раде подтвердили, что "слуга народа" Медяник слагает мандат
Киев • УНН
Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" сложил свой мандат, что уменьшит количество депутатов в Верховной Раде до нового антирекордного минимума в 400 человек.
В Верховной Раде подтвердили, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник написал заявление о сложении полномочий, передает УНН.
Как указано на сайте ВР, заявление нардепа Медяника планируют рассмотреть 22 февраля во время заседания Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, в ВР останется 400 депутатов, что станет новым антирекордом.
"Ну вот. Будет нас уже 400-а. Новый антирекорд Рады", - написал нардеп.
Ранее
Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что народный депутат из фракции Слуга народа Вячеслав Медяник слагает мандат.
Добавим
Вячеслав Медяник - народный депутат от партии "Слуга народа".
В Раде подтвердили, что "слуга народа" Медяник слагает мандат
Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" сложил свой мандат, что уменьшит количество депутатов в Верховной Раде до нового антирекордного минимума в 400 человек.
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