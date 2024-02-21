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У Раді підтвердили, що "слуга народу" Медяник складає мандат

У Раді підтвердили, що "слуга народу" Медяник складає мандат

Київ • УНН

 • 36722 перегляди

Народний депутат В'ячеслав Медяник з фракції "Слуга народу" склав свій мандат, що зменшить кількість депутатів у Верховній Раді до нового антирекордного мінімуму в 400 осіб.

У Верховній Раді підтвердили, що народний депутат від фракції "Слуга народу" В‘ячеслав Медяник написав заяву про складання повноважень, передає УНН.

Як зазначено на сайті ВР, заяву нардепа Медяника планують розглянути 22 лютого під час засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, у ВР залишиться 400 депутатів, що стане новим антирекордом.

"Ну ось. Буде нас вже 400-а. Новий антирекорд Ради", - написав нардеп.

Раніше

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що народний депутат із фракції Слуга народу В'ячеслав Медяник складає мандат.

Додамо

В'ячеслав Медяник - народний депутат від партії "Слуга народу".

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