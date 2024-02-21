Нардеп Медяник складає мандат - Гончаренко
Київ • УНН
Народний депутат В'ячеслав Медяник з фракції "Слуга народу" складає мандат.
Народний депутат із фракції Слуга народу В'ячеслав Медяник складає мандат, повідомив у середу нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.
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"Народний депутат Медяник (Слуга народу) складає мандат", - написав Гончаренко.
Тепер у Верховній Раді залишиться всього 400 нардепів.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що у Медяника серйозні проблеми зі здоров’ям. Він планує виїхати на лікування за кордон.
Медяник є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Був обраний на виборах в 2019 році по 27 округу Дніпра.
Розгляд законопроєкту про мобілізацію можуть розпочати у березні - нардеп14.02.24, 18:27 • 23725 переглядiв